DER/PR instala radares e projeta melhorias na PRC-466, em Guarapuava

O Trevo do Atalaia, na PRC-466, em Guarapuava, recebeu dois radares medidores de velocidade para diminuir os riscos de acidente no local. A velocidade máxima permitida na via é de 60 km/h. Eles foram instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Também foi finalizada a implantação de uma nova iluminação rodoviária no trecho, em uma parceria do DER/PR com a Prefeitura Municipal de Guarapuava. Além disso, o Governo do Paraná tem mais projetos previstos para aumentar a segurança do Trevo do Atalaia.

“Os radares já vão diminuir os riscos de acidente. Neste ano, tivemos quatro colisões severas, causadas principalmente pelo excesso de velocidade na pista, o que colocava em risco os condutores que estavam realizando o retorno. Nós também temos outros dois projetos para melhorar as condições da PRC-466, um deles de segurança viária, devendo ser implementado em breve, e o outro, de ampliação de capacidade, a longo prazo”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

O trevo está incluso no Lote 5 do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná), que conta com investimento de R$ 62.337.403,55 do Governo do Paraná para atender mais de 1.500 quilômetros das regiões Centro-Sul e Campos Gerais. Por meio do programa, está sendo elaborado projeto básico que prevê reforço da sinalização horizontal, instalação de tachas refletivas, além de mais placas de indicação.

Também está em andamento o projeto de duplicação da PRC-466, que irá incluir o Trevo do Atalaia. O DER/PR ainda está elaborando o projeto executivo de engenharia para duplicar 38 km da rodovia, desde o perímetro urbano de Turvo até o início da pista dupla em Guarapuava.

O projeto executivo para esta obra tem prazo para terminar em 2023. Para o Trevo do Atalaia, está prevista a separação da pista atual e da nova pista por barreiras de concreto New Jersey, e implantação de dois retornos próximos do acesso ao distrito, disciplinando o tráfego de veículos de modo semelhante a uma rótula alongada.

