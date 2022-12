DER/PR inicia trabalhos na BR-277 e estuda liberação segura de trechos

Da Redação

Em reunião técnica realizada nesta segunda-feira (19), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em conjunto com a equipe projetista e a equipe executora das obras de recuperação de talude da BR-277, no Litoral, definiu que os trabalhos iniciais para a melhoria da trafegabilidade serão concentrados na liberação de mais uma faixa próximo ao deslizamento do km 39, o que pode ocorrer após uma vistoria nesta terça-feira (20).



A empresa responsável pelos serviços vai instalar uma nova barreira de concreto New Jersey no local bloqueado, na altura do deslizamento do km 39, de menor porte, onde serão feitas adequações para expandir a capacidade de tráfego para mais uma faixa. Além de disciplinar o movimento de veículos, a medida vai garantir mais segurança para o local.

Outras sondagens e verificações serão realizadas nos locais ainda esta semana, nas partes mais elevadas do talude, principalmente no km 41, onde o deslizamento de terra tem aproximadamente 100 metros de extensão vertical. Caso os resultados sejam favoráveis, garantindo a segurança de usuários e funcionários, a liberação da faixa será autorizada, podendo ser expandida para incluir ambos os trechos de responsabilidade do DER/PR. O monitoramento será permanente enquanto durarem as obras.

Estas análises também serão usadas para uma definição quanto às obras de contenção do talude, que poderão contemplar soluções como solo grampeado com tela, instalação de uma geogrelha, ou de uma grelha de aço de alta resistência.

Nesta segunda-feira também já foram realizados os serviços de limpeza da pista, que ainda estava com lama, além da limpeza e recomposição dos dispositivos de drenagem nos dois locais, garantindo o escoamento de água da chuva.

Todas essas melhorias vão ajudar a desafogar o tráfego de veículos na rodovia, atualmente com um bloqueio que vai do km 39 ao km 42, devido à queda de barreiras em três pontos neste trecho. O DNIT está trabalhando no km 42, e, desde a última sexta-feira (16), o DER/PR assumiu integralmente a execução das obras no km 39 e km 41 da BR-277, já tendo realizado sondagens e avaliações dos locais.

GUINDASTE

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que está planejando retirar temporariamente o guindaste no km 42 da rodovia, com o veículo retornando somente após o feriado de final de ano. A medida permitiria a liberação de uma faixa adicional na altura da obra sendo executada pelo governo federal também, provisoriamente.

Agência Estadual de Notícias.

