DER/PR fará audiência sobre obra entre Matinhos e Praia de Leste

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), vai realizar no dia 16 de janeiro a audiência pública online da obra de duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste, localidade de Pontal do Paraná, na região do Litoral.

O trecho tem extensão de 14,5 quilômetros, iniciando na ponte sobre o Canal de Matinhos e prosseguindo até o entroncamento com a PR-407. Na audiência serão apresentadas todas as soluções definidas para a obra, resultado da elaboração de projeto executivo de engenharia.

A audiência acontece das 14h até as 14h45, com a população podendo encaminhar seus questionamentos e fazer contribuições sobre a obra, que serão analisadas e respondidas por técnicos do DER/PR.

O link para acompanhar a audiência bem como material técnico de apoio estarão disponíveis em breve no portal do DER/PR.

OBRAS NO LITORAL

Essa é mais uma das grandes obras projetadas para o Litoral, ao lado do engordamento e revitalização da Orla de Matinhos, da Ponte de Guaratuba-Matinhos, da duplicação da Avenida JK e do projeto de duplicação entre Guaratuba e Garuva.

Serviço:

Audiência pública online da duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste

Data: 16 de janeiro, terça-feira

Horário: entre 14h e 14h45

Local: online, via YouTube – link disponível em breve

Contato: WhatsApp (41) 9-9283-1480

