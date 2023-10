DER-PR atualiza situação das rodovias afetadas pelas chuvas; veja

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) atualizou nesta segunda-feira (30) as condições atuais de bloqueio de rodovias estaduais devido às fortes chuvas que atingem o Estado. Os trechos estão com sinalização de emergência e os mais críticos já em obras. A orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado. Veja abaixo

NOVAS LIBERAÇÕES

PR-092 (Rodovia dos Minérios) em Almirante Tamandaré – Os dois pontos de alagamento, no km 10 e km 16, já foram liberados, após as águas baixarem.

PR-092 em Doutor Ulysses – Já foram cortadas e removidas as árvores que haviam caído sobre a pista, retomando o tráfego de acesso ao município. Equipes do DER/PR também removeram o material caído sobre a pista em outros locais.

PR-281 entre Realeza e São Valério – Trecho foi liberado após análise do DER/PR não constatar danos na ponte sobre o Rio Capanema, nem nas cabeceiras da estrutura.

PR-405 em Guaraqueçaba – Os pontos de alagamento também já foram liberados, após as águas baixarem.

PR-364 em Irati – Liberadas as pistas após as águas do Rio Preto baixarem.

O DER/PR também finalizou os serviços de retirada de material e limpeza da pista em alguns trechos que estavam com bloqueios parciais, garantindo a retomada da trafegabilidade normal na PRC-466 entre Turvo e Pitanga, PR-438 em Teixeira Soares, PR-151 em Ponta Grossa e em Piraí do Sul.

BLOQUEIOS TOTAIS

PR-151 em Jaguariaíva – A rodovia cedeu na altura do km 214, local onde um bueiro tubular metálico de 3,5 m recebia o fluxo de água vindo do Rio Capivari, cujo volume aumentou excessivamente. O local já está em obras.

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento. Trecho já está em obras.

PRC-466 em União da Vitória – Bloqueio próximo à Ponte dos Arcos Manoel Ribas em função do risco de escorregamento de rochas.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.

PR-281 em Dois Vizinhos – Bloqueio total da rodovia entre Dois Vizinhos e a localidade de Alto da Bela Vista por alagamento das pistas.

PR-281 em Salto do Lontra – Bloqueio total da rodovia entre Salto do Lontra e a localidade de Alto da Bela Vista por alagamento das pistas.

PR-481 em Ampére – Bloqueio total da rodovia entre Ampére e Santo Antônio do Sudoeste por alagamento das pistas.

PRC-476 em União da Vitória (novo) – Bloqueio total no km 362, aguardando águas baixarem para executar desobstrução de bueiro e recomposição do pavimento.

PR-433 na Lapa (novo) – Bloqueio total no km 26 devido a alagamento da pista. Trecho é não pavimentado.

BLOQUEIOS PARCIAIS

Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes – Bloqueio preventivo da rodovia somente à noite, durante esse período de chuvas. A rodovia é avaliada para liberação no dia seguinte, às 7h da manhã. Quando liberada, o tráfego é realizado com operação pare-e-siga do km 11 ao km 12, trecho em que as obras de recuperação ainda ocupam uma das pistas.

PR-170 em Guarapuava – Bloqueio parcial de uma pista no km 389, devido a escorregamento de terra em talude de aterro, com tráfego fluindo normalmente nas duas pistas restantes. Trecho está em obras.

PR-170 em Bituruna – Tráfego com interdição em uma pista no km 473 devido ao surgimento de rachaduras no pavimento, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Obras em andamento para melhoria da drenagem e na sequência recuperação da pista.

PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul - Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação. A empresa responsável pelos serviços já foi acionada para trabalhar na liberação da pista com a maior celeridade possível.

PR-092 em Rio Branco do Sul (novo) – Rodovia está operando em meia pista na altura do km 40, em Rio Branco do Sul, devido ao surgimento de uma trinca no eixo da pista.

Os trechos com bloqueios totais ou parciais contam com sinalização de emergência disponibilizada pelo DER/PR, sendo de extrema importância que os condutores obedeçam a estas orientações, também seguindo com cautela redobrada nestes locais.

Confira a localização dos bloqueios mencionados acima neste mapa.

