DER-PR adverte que venda de asfalto fresado é crime; entenda

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) emitiu um alerta urgente sobre um novo golpe que circula no estado: a venda ilegal de material fresado (sobras de asfalto retiradas durante obras). Criminosos têm se passado por servidores públicos para oferecer o produto a proprietários rurais e comerciantes, mas a prática é criminosa e pode levar quem compra a responder por receptação.

Como funciona o golpe

Os estelionatários entram em contato com as vítimas oferecendo o material por preços atrativos. No entanto, o material fresado é considerado patrimônio público e sua comercialização é proibida.

Somente em janeiro, foram registrados casos nas cidades de Palmeira e Tibagi, na região dos Campos Gerais. De acordo com a lei, a retirada do material sem autorização oficial configura crime de furto.

O DER/PR costuma armazenar o fresado em áreas cercadas com arame farpado nas margens das rodovias, indicando que o material está sob custódia do Estado.

O que fazer se for abordado?

Se alguém oferecer asfalto fresado para venda, a orientação é clara:

Corte o contato imediatamente.

Informe o DER/PR ou consulte um advogado.

Registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil caso o pagamento já tenha sido efetuado.

Para que serve o fresado e quem pode receber?

O fresado é o resultado do corte de camadas antigas do pavimento (fresagem). Ele é valioso para a manutenção de estradas rurais e vias sem pavimentação, pois melhora a trafegabilidade e a segurança.

Diferente do que os golpistas pregam, o destino do material é estritamente público:

Uso interno: O próprio DER/PR utiliza parte do material em reparos emergenciais.

Doações oficiais: O excedente é doado prioritariamente a prefeituras e entidades.

Como solicitar legalmente: Prefeituras interessadas devem protocolar um pedido oficial junto às Superintendências Regionais do DER/PR, seguindo as normas da Portaria nº 275/2021.