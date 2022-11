DER fará novo desvio em Umuarama a partir desta quinta-feira

Da Redação

O trajeto alternativo estará todo sinalizado pelo DER/PR, orientando os condutores quanto à mudança temporária

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que será necessário um novo desvio no tráfego de veículos no Trevo Gaúchão, a partir desta quinta-feira (17). A medida se deve à obra de implantação da nova via marginal na interseção, parte da duplicação da PR-323 no município.

Usuários que antes seguiam pela Avenida Ângelo Moreira da Fonseca para acessar o trevo agora precisarão fazer o desvio pela Rua Nove e Avenida Júlio César Jarros para acessar a rodovia. O trajeto alternativo estará todo sinalizado pelo DER/PR, orientando os condutores quanto à mudança temporária.

A duplicação da PR-323 em Umarama, com implantação de novos viadutos no Trevo Gaúchão e no trevo para Mariluz, é uma iniciativa do DER/PR, com investimento de R$ 66.127.806,99, por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O outro desvio, iniciado na semana passada, permanece ativo, com serviços em andamento pelos próximos dias.





