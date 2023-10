DER bloqueia rodovias após fortes chuvas no Paraná; confira os trechos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa aos usuários as condições atuais de bloqueio de rodovias estaduais devido às fortes chuvas que atingem o Estado. Os trechos estão com sinalização de emergência e os mais críticos já em obras. A orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado.

Bloqueios totais:

PR-151 em Jaguariaíva – A rodovia cedeu na altura do km 214, local onde um bueiro tubular metálico de 3,5 m recebia o fluxo de água vindo do Rio Capivari, cujo volume aumentou excessivamente. O local já está em obras.

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento. Trecho já está em obras.

PRC-466 em União da Vitória – Bloqueio próximo à Ponte dos Arcos Manoel Ribas em função do risco de escorregamento de rochas.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.

PR-364 em Irati – Bloqueio total no km 100 devido a alagamento causado pelo Rio Preto.

PR-281 em Dois Vizinhos – Bloqueio total da rodovia entre Dois Vizinhos e a localidade de Alto da Bela Vista por alagamento das pistas.

PR-281 em Salto do Lontra – Bloqueio total da rodovia entre Salto do Lontra e a localidade de Alto da Bela Vista por alagamento das pistas.

PR-481 em Ampére – Bloqueio total da rodovia entre Ampére e Santo Antônio do Sudoeste por alagamento das pistas.

Bloqueiros parciais:

Além do bloqueio total do tráfego, alguns trechos de rodovias estaduais estão com interdições parciais, em que o trânsito é possível, mas com restrições:

Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes – Bloqueio preventivo da rodovia somente à noite, durante esse período de chuvas. A rodovia é avaliada para liberação no dia seguinte, às 7h da manhã. Quando liberada, o tráfego é realizado com operação pare-e-siga do km 11 ao km 12, trecho em que as obras de recuperação ainda ocupam uma das pistas.

PR-170 em Guarapuava – Bloqueio parcial de uma pista no km 389, devido a escorregamento de terra em talude de aterro, com tráfego fluindo normalmente nas duas pistas restantes. Trecho está em obras.

PR-170 em Bituruna – Tráfego com interdição em uma pista no km 473 devido ao surgimento de rachaduras no pavimento, próximo à Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Obras em andamento para melhoria da drenagem e na sequência recuperação da pista.

PR-438 em Teixeira Soares – Bloqueio de meia pista no km 22, devido a escorregamento de terra e vegetação sobre o pavimento. O DER/PR está providenciando a retirada do material.

PR-151 em Piraí do Sul – Bloqueio de uma pista no km 259 devido a escorregamento de terra e vegetação sobre o pavimento. O DER/PR está providenciando a retirada do material.

Liberadas:

Algumas rodovias foram atingidas por danos de menor porte, onde já são feitos os primeiros reparos. O monitoramento dos trechos é mantido, mas sem bloqueios.

Em alguns casos de bloqueio o tráfego já foi retomado, após solução do problema ou retomada das condições normais.

PR-510 em Balsa Nova –Trecho não pavimentado da rodovia está liberado após as águas do Rio Iguaçu baixarem. Estão previstos serviços de conservação no trecho para melhorar a trafegabilidade.

PR-447 em União da Vitória – Rodovia de acesso para Cruz Machado, apresenta rachaduras de pequeno porte entre os km 26 e km 28, sendo executado o selamento de trincas. O DER/PR permanece monitorando o trecho, mas por enquanto o tráfego segue normal.

PR-151 em São Mateus do Sul – Tráfego liberado após desbloqueio da ponte na divisa com Santa Catarina, rumo a Três Barras.

CAUTELA – Todos os trechos com bloqueios totais ou parciais contam com sinalização de emergência disponibilizada pelo DER/PR, sendo de extrema importância que os condutores obedeçam a estas orientações, também seguindo com cautela redobrada nestes locais.

