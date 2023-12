DER assina contrato para conclusão das marginais de rodovia em Pitanga.

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou o contrato da obra para concluir a implantação de vias marginais na PRC-466 em Pitanga (PR), na região Central. O investimento será de R$ 17.986.832,36 para atender um trecho de 4,22 quilômetros de extensão, facilitando principalmente o acesso das indústrias do município à rodovia.

A obra prevê a conclusão da terraplenagem das marginais, conclusão da pavimentação e a recuperação do pavimento danificado, desobstrução dos dispositivos de drenagem existentes e correção dos materiais desgastados, bem como a execução de mais soluções de drenagem para lidar com águas subterrâneas e águas da chuva no local. Serão recuperados ainda os taludes atingidos por erosão, por não terem recebido cobertura vegetal à época.

Também serão executadas a sinalização horizontal, que incluem a pintura de faixas, linhas de canalização e faixa de travessia de pedestres, a sinalização vertical, com a instalação de placas de regulamentação, indicativas e de advertência, novas calçadas com piso podotátil, rampas de acessibilidade, ciclovia, iluminação e abrigos de ponto de ônibus.

O prazo de para conclusão será de 360 dias, após a emissão da ordem de serviço, que deve ocorrer nas próximas semanas.

A obra foi contratada inicialmente em 2018, tendo sido paralisada no final de 2021. Devido ao volume de serviços a serem concluídos, bem como recuperação do que já havia sido executado e necessidade de novos serviços, foi decidido licitar a conclusão da obra, sem viabilidade de aproveitar o contrato antigo.

