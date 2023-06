Deputados querem que colégios do Paraná tenham detectores de metais

Deputados do Paraná querem que os colégios estaduais forneçam mais segurança aos alunos, professores e funcionários através da aquisição de detectores de metais. Os parlamentares, que integram a Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência (CRIA), desejam que as instituições tenham autonomia para comprar o aparelho e, por conta disso, apresentaram um requerimento à Secretaria de Estado da Educação (Seed).

A proposta foi discutida em reunião da comissão nesta semana. A ideia é que o dispositivo possa ser comprado por meio do fundo rotativo das escolas. O fundo rotativo é uma verba mensal que os colégios estaduais recebem, de acordo com seu porte (número de alunos, etc.), para fazer pequenos reparos, manutenção ou custear equipamentos.

"É preciso usar todos os meios possíveis para dar uma resposta efetiva a essa demanda da sociedade. No mesmo pedido, também sugerimos à SEED que, junto com os detectores, forneça recursos humanos capacitados para operar o uso dos equipamentos", afirmou o deputado estadual Evandro Araújo (PSD), presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.

As demandas foram feitas após o trágico ataque ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná. Um ex-aluno da instituição entrou no local e matou um casal de namorados a tiros.

O pedido foi apresentado por meio de requerimento, ou seja, a Seed não é obrigada a atender a demanda, mas deverá respondê-la aos parlamentares.

