Deputados paranaenses participam de missão na Coreia do Sul e Japão

Deputados paranaenses integram a missão oficial capitaneada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) na Coreia do Sul, Japão e Oriente Médio. A viagem pretende abrir novos mercados para os produtos da pecuária brasileira, além de tratar sobre o protocolo adotado para mitigação e controle da influenza aviária no Brasil.

“Estamos aproveitando a oportunidade para aprender, mas, principalmente, para mostrar a força do parlamento, da FPA, em apoio a essas iniciativas dos produtores de carnes do Brasil, trazer carne de qualidade para os sul coreanos e também para os japoneses”, disse o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Pedro Lupion (PP-PR) que integra a agenda.

Segundo Lupion, outros protocolos sanitários também estão sendo trabalhados. “É um momento delicado, em que estamos enfrentando uma gripe aviária e que precisamos vencer as barreiras sanitárias e fazer com que a população asiática tenha acesso aos nossos produtos. Tivemos reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro responsável por essa questão do licenciamento sanitário para acesso desses mercados. Tem sido reuniões muito positivas e devem aumentar o mercado de carnes brasileiras para o mundo”, destacou.

O ex-presidente da FPA, deputado Sérgio Souza (MDB-PR) também integra a comitiva. Ele enfatizou que o Brasil é um gigante na produção e busca expandir ainda mais as exportações. “Tivemos reuniões onde se sinaliza entendimento de dar agilidade nos protocolos da proteína animal, especialmente a bovina que ainda não abrimos esse mercado, além de ampliar a participação dos suínos.”

Luiz Nishimori (PSD-PR) explicou que participou de reuniões onde o assunto são as exportações de carnes suína e bovina. “Tivemos boas conversas e reuniões com empresários coreanos e vamos ao Japão com o mesmo assunto. Acredito que traremos bons negócios e investimentos ao Brasil. ”

A missão conta com a participação de quase 100 empresários do setor produtivo, entre eles, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Nesta terça-feira (25), a comitiva se reúne com representantes do Export-Import Bank os Korea e participará do seminário “Oportunidades e Parcerias para a Indústria de Proteína Animal”. A missão segue para o Japão, em seguida para Arábia Saudita e depois Emirados Árabes Unidos.

Com Notícias Agrícolas

