Deputados estaduais aprovam lei que aumenta ICMS no Paraná

O projeto deve passar por uma votação final na próxima terça-feira (6)

Um projeto de lei que tem como objetivo aumentar a alíquota base do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS), de 18% para 19%, foi aprovado por deputados estaduais nessa quarta-feira (30). A proposta passou em segunda e terceira discussão na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Por se tratar de um regime de urgência, a votação ocorreu de forma rápida, sem debates defendidos pelo setor produtivo.

O projeto deve passar por uma última votação na próxima terça-feira (6) e, se for aprovado, seguirá para sanção do governador do Estado, Ratinho Junior (PSD).

Com o aumento, o ICMS do Paraná passa a ser o mais alto do país. Os deputados também aumentaram a alíquota sobre produtos específicos como refrigerantes, água mineral, joias e tabaco.



A justificativa do governo ao propor o aumento de impostos é cobrir o rombo nos cofres públicos, de mais de R$ 3 bilhões só neste ano, deixado pela redução do ICMS sobre a gasolina e energia elétrica.

