Deputados da Frente Parlamentar discutem pedágio do Paraná

O pedágio do Paraná voltou a ser discutido em Brasília

O pedágio do Paraná voltou a ser discutido em Brasília. A primeira reunião formal entre a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) com integrantes do Governo Federal ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (6) na Casa Civil, no Palácio do Planalto.

Os deputados Arilson Chiorato (PT), que coordena os trabalhos da Frente, e Luiz Cláudio Romanelli (PSD), foram recebidos por Maurício Muniz, subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM). A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também participou da reunião.

“Discutimos as primeiras tratativas para um pedágio barato e com obras para o povo paranaense. Podem dizer que é um modelo caipira, mas, na verdade, é o contrário. Queremos um pedágio justo, com garantias legais para a realização de obras e queremos também que seja considerado no cômputo da tarifa o valor que é só trecho de manutenção e os que necessitam de obras”, observa Arilson Chiorato.

O coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio observa que o trabalho por um pedágio justo vem desde abril de 2019, quando ocorreu a implantação da Frente Parlamentar. “Desde início de 2019 trabalhos por um pedágio que venha para melhorar a vida dos paranaenses, e não sufocar a economia e isolar regiões inteiras, como a proposta atual do Governo do Estado prevê. Já comprovamos, através de estudos, que o modelo defendido anteriormente não é o melhor, apenas mais caro, com mais 15 praças e obras em duplicidade. Vamos corrigir esse erro”, confia o deputado Arilson Chiorato.

Para o deputado Romanelli, a reunião foi produtiva. “Tivemos uma ótima reunião, que vai nos garantir um modelo de pedágio mais barato, com realização das obras previstas e, ao mesmo tempo, vai trazer segurança jurídica para os usuários de rodovias do Paraná”, avalia o parlamentar.

