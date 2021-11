Da Redação

Deputado Romanelli: 'No Brasil até negacionista toma vacina'

Durante uma sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), nesta quarta-feira (24), o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou que a queda no número de casos de Covid-19 e óbitos ocasionados pela doença diminuíram por conta da vacinação no país.

“Nosso povo tem a cultura da vacina, aqui até negacionista toma vacina. O fato é que as vacinas estão salvando a vida de milhares de brasileiros. Poderíamos ter salvado mais se o Governo Federal tivesse comprado as doses no momento adequado”, afirmou.



O parlamentar frisou que todos os imunizantes têm alguma reação e, mesmo assim, têm eficácia contra o novo coronavírus. “Eu mesmo tomei a dose de reforço nesta semana e tive uma pequena reação, resolvida com analgésicos”, disse o político.

Carnaval

Apesar dos bons índices atuais, Romanelli disse estar preocupado com a retomada de eventos que causem aglomerações, a exemplo do Carnaval. “É prudente que a retomada seja cautelosa, para que não tenhamos um repique da pandemia em fevereiro ou em março”.