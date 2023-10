Deputado Ricardo Arruda é alvo de operação do MP-PR

Com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o Ministério Público do Paraná (MP-PR) realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação no gabinete do deputado estadual Ricardo Arruda (PL).

Policiais e promotores foram até o gabinete do deputado bolsonarista na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para cumprir ordem de busca e apreensão. Segundo informações publicadas pelo Blog Politicamente, estão sendo recolhidos documentos e computadores.

Mais cedo, os policiais do Gaeco também estiveram na casa de Arruda onde também cumpriram mandado de busca. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

Conforme o MP, Arruda é suspeito de exigir o compartilhamento de salários de assessores e de dissimular a origem ilícita do dinheiro. A investigação é conduzida pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (Subjur).



Em nota, a defesa do deputado disse que a operação fez "uma busca desnecessária, decorrente de uma investigação de 2020, já devidamente elucidada."

