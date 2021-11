Da Redação

Deputado pede o cancelamento do Carnaval 2022 no PR

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um requerimento pedindo o cancelamento do Carnaval 2022 no Paraná. O pedido foi encaminhado ao governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

“É evidente os tristes efeitos do Carnaval 2020 para nosso país e para o nosso Estado, evento que maximizou o número de mortes por causa da proliferação do novo coronavírus. Entendo que estamos vivendo um momento muito importante para a manutenção da queda da taxa de mortalidade e de contaminação no Paraná, que não pode ser interrompida”, alegou o político.

O deputado destaca que a conscientização e responsabilidade são prioridades para o momento, visto que o número de casos de Covid-19 aumentaram em países da Europa, da Ásia, da África com fechamento de fronteiras e lockdown, medidas restritivas que devemos, por precaução, lutar para que não sejam novamente tomadas em solo paranaense.

“Pedimos o cancelamento do Carnaval do ano que vem e uma ampla campanha de conscientização que atinja toda a população paranaense. Peço para todos um pouco mais de paciência, para que continuemos com o distanciamento social, intensificando o uso de máscaras e demais medidas sanitárias até que nossa população esteja totalmente imunizada com 3 doses. A proliferação do vírus precisa estar totalmente controlada em solo paranaense, sendo afastada a possibilidade de novas cepas. Isso tudo para o bem das crianças nas escolas, de nossos idosos, para o bem da retomada econômica financeira, enfim para a garantia do futuro de nossas famílias”, disse.