Deputado estadual se envolve em acidente no noroeste do PR

O deputado estadual do Paraná, Gugu Bueno (PSD), se envolveu em um acidente com caminhão na rodovia PR-486, na noite desta sexta-feira (27). Segundo a assessoria do político, o caso aconteceu na cidade de Alto Piquiri, no noroeste do Estado.

continua após publicidade

Ainda conforme a equipe do parlamentar, eles trafegavam pela rodovia quando o carro aquaplanou em uma curva. Em seguida, o veículo foi atingido por uma caminhão.

- LEIA MAIS: Trio suspeito de assassinar moça de 18 anos é preso no Paraná

continua após publicidade

Conforme apurações da RPC, Gugu Bueno informou que o caminhão bateu apenas na parte traseira do carro. Ninguém da equipe do deputado ficou ferido, mas não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Foto por Alep Gugu Bueno (PSD)

Siga o TNOnline no Google News