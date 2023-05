Deputado do Paraná dá ultimato em MC Pipokinha: "Levarei presa"

Da Redação

MC Pipokinha (esq.) e Tito Barrichello (dir.)

O deputado do Paraná, delegado Tito Barrichello (União Brasil), deu um ultimato na funkeira MC Pipokinha e pediu a presença do Conselho Tutelar na apresentação da cantora, que acontece em Curitiba, capital do Estado. O show permitirá a entrada de menores de idade.

O parlamentar afirmou que irá comparecer na apresentação, que acontece no próximo dia 20 de maio, e garantiu também que, se houver algum ato sexual no palco, Pipokinha será presa em flagrante. "Se tiver sexo no palco, eu a levarei presa", disse o político.

Em uma entrevista para a RICtv, Barrichello deixou claro que não é contra a cantora, nem que ela se apresente na capital paranaense. No entanto, o deputado estadual afirmou que as cenas do show não são adequadas para menores de 18 anos.

Em sua justificativa, o deputado diz que são notórias as demonstrações erotizadas nos shows da funkeira que, por algumas vezes, já até praticou sexo oral no palco.

"Ela engana a população. Nós, pais, temos filhos que vão a um show como esse. E a gente libera pensando que nossos filhos vão a um show musical, e não a uma apresentação pornográfica", opinou o político. Ele lembrou ainda que em Tocantins, os shows da cantora foram proibidos para menores de idade.

