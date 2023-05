Deputado do Paraná acusa PF de racismo após inspeção em voo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Renato Freitas (PT-PR)

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) afirmou ter sido vítima de racismo após ser abordado por agentes da Polícia Federal (PF) em um voo que seguiria de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, para Londrina, na região Norte.

continua após publicidade .

Um vídeo gravado no dia 3 de maio e publicado nas redes sociais do próprio parlamentar, nesta quarta-feira (10), mostra Freitas saindo da aeronave e, em seguida, sendo inspecionando junto a sua bagagem de bordo. (veja abaixo)

- LEIA MAIS: Trabalhador é encontrado em condição análoga à escravidão no Paraná

continua após publicidade .

No vídeo, um dos agentes alega que o procedimento é aleatório e definido pelo sistema. “Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa e na pessoa. Isso é feito o dia inteiro aqui”, afirma um dos policiais. Ao final da inspeção, já retornando à aeronave, o deputado se refere aos agentes como “bando de racistas ignorantes” e se diz humilhado por ter sido o único passageiro retirado do voo para a revista.





Resolução Anac

Em nota, a PF informou que, no dia 3 de maio, foi acionada para auxiliar um agente de proteção da aviação civil na inspeção de um passageiro que teria se recusado a se submeter a medidas adicionais de segurança no aeroporto.

continua após publicidade .

“Este teria se recusado a passar pelo procedimento no local indicado e se dirigido diretamente até a aeronave. Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou a PF para que a acompanhasse até o avião e procedesse à inspeção devida”.

“A Polícia Federal esclarece que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ressalta ainda que eventuais abusos ou falhas na condução do procedimento serão apurados”, concluiu a nota.

O normativo a que a PF se refere é a Resolução n° 515 de 8 de maio de 2019, que dispõe sobre procedimentos de inspeção da aviação civil contra atos de interferência ilícita em aeroportos. O texto prevê que, “aleatoriamente e sempre que julgado necessário, os passageiros devem passar por medidas adicionais de segurança, que podem incluir busca pessoal, inspeção manual da bagagem de mão e a utilização de detectores de traços de explosivos e outros equipamentos de segurança”.

Assista:

Hoje estou voando para Londrina, e semana que vem para o Rio de Janeiro.



Espero que, ao contrário desse sorteio no Aeroporto de Foz do Iguaçu, eu não seja escolhido aleatoriamente de novo, kkkkk Mega-Sena que é bom nada, só sorteio ruim kkkk



Tamo junto família, o lar do… pic.twitter.com/GnPGoYhUsG — Renato Freitas (@Renatoafjr) May 10, 2023

Siga o TNOnline no Google News