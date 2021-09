Da Redação

Deputado diz que Bolsonaro estará em Maringá nesta sexta

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve visitar Maringá, Paraná, na sexta-feira (1º) para inaugurar a ampliação e modernização do Aeroporto Regional. A informação foi confirmada pelo maringaense Ricardo Barros, que é deputado federal e líder do governo na Câmara, pelas redes sociais.

continua após publicidade .

Conforme o político, serão investidos RS 110 milhões entre obras e equipamentos. “Maringá logo será um hub de cargas aéreas”, afirma.

O evento faz parte das comemorações de 1.000 dias do governo Bolsonaro, que se completaram oficialmente neste domingo (26), porém, serão celebradas ao decorrer da semana. “Muitas inaugurações, em todos os Estados brasileiros. As ações de governo ficam cada vez mais visíveis. Indiscutível a qualidade das realizações do governo”, acrescentou Barros.