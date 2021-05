Deputado defende regularização fundiária contra desmatamento

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Presidente da bancada ruralista, Deputado federal Sergio Souza, em entrevista à CNN Brasil defendeu propostas para o combate ao desmatamento e queimadas ilegais.

A divulgação dos dados do desmatamento na Amazônia em abril, foi recorde para o mês. A área desmatada na região foi de cerca de 580 km², foi o segundo mês seguido que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registra recordes.

Em março foram 367 km² de área desmatada e o alerta é ainda maior porque agora começa o período de seca e a tendência é o aumento de índices de desmate.

“O avanço do desmatamento ilegal, sobre a floresta ele faz mau ao Brasil faz mau ao meio-ambiente e faz mau também aos negócios, por isso queremos avançar em pautas como a regularização fundiária, para sabermos o CNPJ e o CPF de todos aqueles que cometem crime do desmatamento ilegal”, disse o deputado.

A atenção voltada principalmente para o Pará, Amazona e Mato Grosso.

Os dados do INPE revelam ainda que abril deste ano foi o pior superando inclusive os dados de 2018 que até então era o recorde para o mês com 489 km². Esse abril teve um aumento de 42% e esse comparativo revela como 2021 é preocupante. Com os números de abril esse ano já é considerado o terceiro pior em desmatamento desde 2016.