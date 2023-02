Deputado Arilson protocola pedido de mudanças no pedágio

Da Redação

Arilson com o Ministro dos Transportes Renan Filho

Um pedido com mudanças substanciais na proposta de pedágio paranaense foi protocolado na última semana pelo deputado Arilson Chiorato (PT) no Ministério do Transporte em Brasília. A solicitação foi feita pessoalmente pelo parlamentar na última quinta-feira (09/02), quando esteve na capital federal para discutir o tema com o ministro da pasta, Renan Filho. No documento, ele pede a adoção das recomendações técnicas compiladas das audiências do pedágio e também do estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI) a pedido da Frente Parlamentar sobre o Pedágio.

“Protocolar o pedido é uma maneira de formalizar todo esse trâmite. Encaminhamos toda a documentação juntada nesse período, como as recomendações técnicas previstas no Manifesto do Poder Legislativo Estadual (05/04/2021), que foram fundamentadas em compilações de propostas técnicas em audiências públicas, que realizamos por meses em todo o estado”, pontua.

“Também pedimos a adoção das recomendações dos estudos técnicos elaborados pelo ITTI, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), realizado a pedido da Frente Parlamentar sobre o Pedágio. Inclusive, na última quinta-feira, coordenadores do estudo explanaram os principais pontos ao ministro”, reforça.

De acordo com o deputado, as propostas técnicas encaminhadas consideram o acolhimento do menor preço, como critério de seleção das propostas, a licitação em leilão sem limite de descontos, realização de obras essenciais, garantia de realização de obras com depósito caução, reavaliação da criação de mais praças e a localização das praças de pedágio já existentes, revisão do degrau tarifário de 40%, entre outros. “Esperamos que essas medidas sejam adotadas pelo Ministério do Transporte, uma vez que estamos trabalhando e disponibilizando todas as informações sobre esse processo, para que tomem a melhor decisão”, ressalta.

