Deputado Anibelli Neto é eleito presidente do MDB-PR

O MDB do Paraná elegeu neste sábado (31), a nova direção estadual durante convenção partidária. A chapa 2, liderada pelo Deputado Estadual Anibelli Neto foi a vencedora com 76% dos votos válidos, contra 24% da Chapa 1, do ex-governador Roberto Requião.

No total foram 203 votos contra 77. Votaram os delegados partidários do MDB dos municípios do Paraná assim como os integrantes das chapas.

O Presidente do MDB de Faxinal e Coordenador da Casa Civil no Vale do Ivaí Rafael Cantagallo participou com apoio a Chapa 2, a vencedora, assim como o Secretário de Planejamento de Faxinal Vinicius Costa que também é delegado na executiva estadual. Feliz com o resultado, Rafael Cantagallo comemorou.

"O MDB no Paraná inicia um novo ciclo que está pautado na manutenção dos princípios MDbistas, visando o desenvolvimento desde os pequenos municípios, dos Estados da Federação e consequentemente do nosso país. Somos gratos a todos que até aqui contribuíram e muito nos ensinaram, mas juntos com nosso Presidente do MDB Dep. Est. Anibeli Neto, meu amigo e Dep. Fed. Sergio Souza, nosso Pres. da Associação dos Municípios do Paraná Junior Weiller e todos nossos correligionários, escreveremos uma nova história no Estado na qual nosso alvo sempre será o bem estar da nossa população, apoio incondicional aos pequenos municípios e as diretrizes de desenvolvimento do nosso Estado".

O deputado federal Sergio Souza que é o presidente comissão provisória fez o anúncio. Veja:

