Da Redação

Deputada Luísa Canziani assina filiação ao PSD neste sábado

A deputada federal Luísa Canziani assina a filiação ao PSD neste sábado,12, em um ato em Curitiba. Além do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, a filiação de Luísa ao partido terá a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), e do governador Ratinho Jr.

continua após publicidade .

Lira e Nogueira estarão em Curitiba para participar de um evento do PP.

Luísa chega ao partido de Kassab depois de uma longa batalha com o presidente do PTB, Roberto Jefferson e é uma das grandes apostas de reeleição no partido. Além de Luísa, o ato de filiação do PSD também vai marcar a entrada da deputada federal Leandre ao partido.

continua após publicidade .

O evento de filiação está marcado para às 10h30, no Clube Urca (bairro Ahú).