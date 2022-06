Deputada Christiane Yared traz recursos para região

Da Redação

Deputada federal Christiane Yared (PP), em visita à Tribuna

A deputada federal Christiane Yared (PP), de Curitiba, percorreu a região nos últimos dias, em visitas a prefeituras por conta de indicações de recursos para as áreas de saúde e infraestrutura. A deputada aproveitou a ocasião para uma visita àTribuna, quando falou da agenda regional e de uma série de questões ligadas ao mandato.

Christiane esteve em Londrina e em Arapongas. Em Londrina, ela foi recebida pelo prefeito Marcelo Belinati, conversando sobre os investimentos de R$ 1,5 milhão para a Saúde e infraestrutura, garantidos através de indicação da deputada.

A deputada esteve reunida com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que agradeceu o repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 700.000,00, destinados para a área da saúde, especificamente na realização de exames de endoscopia e colonoscopia.

Além dos R$ 700 mil, a deputada já havia conseguido, através de emendas parlamentares, outros R$386.000,00 para a Secretaria Municipal de Obras para a compra de novos maquinários para obras de infraestrutura. Em Arapongas a deputada também conheceu o projeto Casa do Bom Menino.

A deputada, que tem como uma de suas principais bandeiras a educação para o trânsito, visando diminuir os impactos econômico e social dos acidentes e mortes, diz que pretende retorna à região, em mais alguns dias, “com mais novidades”. Segundo ela, durante pandemia, por conta das medidas restritivas, teve poucas oportunidades de visitar as regiões, agenda que pretende retomar agora, conciliando com as atividades na Câmara Federal. “Acho fundamental conversas com as comunidades, saber de suas reais necessidades, para procurarmos soluções”, diz.

Em entrevista à Tribuna, Christiane Yared falou da atividade política, e principalmente pelo fato de estar num partido que é base do governo, com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira e do líder do governo, deputado Ricardo Barros. “Estando num partido que é base do governo, preciso aproveitar as portas abertas nos ministérios em busca de resultados para nossas cidades, ampliando os recursos que se transformam em benefícios para a população”, diz. Assista: null - Vídeo por: Reprodução