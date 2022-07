Deppen alerta familiares de presos para golpe em solicitações; entenda

Da Redação

O Deppen, juntamente com demais órgãos competentes, como a Polícia Civil, já está averiguando as informações para encontrar os responsáveis

O Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen) foi informado nos últimos dias sobre pessoas que estão se passando por servidores da instituição e solicitando dados pessoais de familiares dos presos para, supostamente, agendar visitas ao sistema prisional. Os contatos têm sido feitos por e-mails não-institucionais. No entanto, o órgão não utiliza e-mails que não sejam oficiais e lembra que todos os contatos são feitos por canais oficiais e endereços eletrônicos (@depen.pr.gov.br).

Os golpistas estariam solicitando nome completo da pessoa presa, prontuário, nome completo do visitante, número da credencial de visita e o número de telefone para contato. O Deppen, juntamente com demais órgãos competentes, como a Polícia Civil, já está averiguando as informações para encontrar os responsáveis.

Caso tenha recebido este tipo de contato, além de não respondê-lo, solicita-se que seja feita uma denúncia ao Deppen pelo e-mail ouvidoriadepen@depen.pr.gov.br, ou anonimamente via Disque Denúncia 181 (por telefone ou pelo site https://www.181.pr.gov.br/).

