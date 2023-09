Depósito de madeira da prefeitura é atingido por incêndio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na manhã deste sábado, 16 de setembro, para controlar um incêndio de grandes proporções que atingiu um depósito da prefeitura.

continua após publicidade

De acordo com as informações da corporação, uma solicitação foi feita por volta das 8h para que os bombeiros controlassem o fogo que atingiu um local utilizado pela Prefeitura de Maringá, norte do Paraná, para armazenar galhos e troncos recolhidos da cidade.

- LEIA MAIS: Câmera flagra colisão entre carro e moto em Faxinal; assista

continua após publicidade

O que se sabe até o momento é que as chamas começaram quando resíduos estavam amontoados, mas não há detalhes sobre o que provocou o incêndio.

A área afetada fica localizada próxima à PR-317, na saída para Iguaraçu. Apesar do incêndio tomar grandes proporções, ninguém ficou ferido.

Uma plantação de milho que fica ao lado do depósito foi atingida pelo fogo devido ao vento, segundo os bombeiros.

Siga o TNOnline no Google News