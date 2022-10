Depois da enchente, o fogo: casal idoso vive 2 tragédias em 2 dias

Da Redação

A casa onde o casal morou, no Marrecas, por 40 anos, atingida pela enchente e pelo fogo, na mesma semana

Reerguer-se na vida depois de situações extremas nunca é fácil. Ainda pior quando situações como essas acontecem já na idade avançada da pessoa. O casal José João Bonetti e Juleide Bonetti, ele de 69 anos, ela de 64, Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, está tendo que lutar muito para retomar a vida depois de duas tragédias sucessivas. Eles dependem de ajuda para reconstruir a casa onde moram, há 40 anos, que foi praticamente destruída no intervalo de dois dias, primeiro, atingida pela enchente e depois, por um incêndio.

José e Juleide moram no bairro Marrecas há 40 anos há 40 anos e precisaram deixar a casa nesta semana, depois da tragédia familiar, um drama que está mobilizando a sociedade local e regional, depois que veio a público, em reportagens como a realizada pelo Jornal de Beltrão. Na semana passada, a casa dos aposentados esteve entre as inúmeras atingidas pelas enchentes. Na sexta-feira (14), um incêndio destruiu o que restou e também consumiu a energia do casal, que já tentava se recuperar dos danos da enchente.

Segundo relato da filha, Amanda Bonetti, à imprensa, os dois idosos ficaram apenas com a roupa do corpo. Amanda está organizando uma série de ações para arrecadar donativos, desde roupas, alimentos e, também, materiais de construção e dinheiro para reconstruírem a morada dos pais. Por enquanto, os dois estão morando com ela.

Segundo a filha do casal, uma vaquinha na internet está mobilizando as pessoas a ajudarem e até a tarde de sexta-feira (21), haviam sido doados R$ 9.015, de uma meta de R$ 20.000. Também pelas redes sociais, estão comercializados 80 números de sacolas premiadas com produtos da Tupperware. Cada participação custa R$ 50 cada. Nas 80 sacolas há itens que, no montante, superam o valor investido.

Amanda também informa que José e Juleide já ganharam muitas coisas, como alguns móveis, roupas e comida. “Eles precisam começar do zero, de novo, e não vai ser rápido, mas quem quiser ajudar será bem-vindo”, disse. As pessoas interessadas em colaborar e quem puder ajudar devem entrar em contato com Amanda Bonetti pelo telefone WhatsApp (46) 98805-7907.

Com Informações do Jornal de Beltrão

