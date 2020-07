Denuncia por corrupção ativa e passiva de ex-prefeito de Honório Serpa

Continua após publicidade

O Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, denunciou o ex-prefeito (gestões 2009-2012 e 2013-2016) de Honório Serpa (Centro-Sul do estado) e um empresário do ramo de construção civil pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa.

A denúncia, já recebida pelo Juízo Criminal de Coronel Vivida (sede da comarca), decorre da Operação Allage, deflagrada em 2017 para investigar possíveis crimes cometidos pelo ex-prefeito, alguns secretários de sua administração e empresários.

Conforme a denúncia, o então prefeito, em 2013, teria solicitado do empresário vantagem indevida de R$ 240 mil com a promessa de direcionamento de licitação para a construção de um ginásio poliesportivo, com valor estimado em R$ 950 mil.

O empresário, que posteriormente firmou colaboração premiada com o Ministério Público, pagou R$ 100 mil, deixando de quitar o restante porque o município perdeu os recursos para a construção, que viriam de convênio com o governo federal. De acordo com o apurado, a propina adiantada pelo empresário seria reembolsada por meio de aditivos contratuais a serem formalizados no transcurso da execução do contrato.