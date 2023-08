Dentro de 8 horas, PRF apreende quase 1 milhão de maços de cigarros

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no Paraná, apenas na manhã e tarde desta terça-feira (22), quase 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados.

continua após publicidade

Em Toledo, região Oeste do Estado, foi retido um caminhão com aproximadamente 250 mil maços de cigarros. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu por cerca de 10 quilômetros até que arremessou o caminhão em uma plantação de milho e saltou do veículo em movimento. Foram realizadas buscas, mas ele não foi localizado.

- LEIA MAIS: PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões na região

continua após publicidade

Já em Francisco Alves, também no Oeste, foi apreendida uma carreta carregada com 450 mil maços de cigarros. O condutor chegou a parar o veículo na abordagem, mas fugiu e não foi mais localizado.

Em Cambé, Norte do Paraná, uma carreta foi abordada, pois fazia zigue-zague entre a pista e o acostamento. Os policiais então constataram que transportava cerca de 250 mil maços de cigarros estrangeiros. O motorista foi preso.

tnonline

Siga o TNOnline no Google News