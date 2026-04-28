Dentista preso em Maringá é suspeito de aplicar golpes em mais de 50 pacientes

A Polícia Civil de Maringá, no Norte do Paraná, informou nesta terça-feira (28) que um dentista de 26 anos foi preso preventivamente sob suspeita de aplicar uma série de golpes financeiros contra pacientes de uma clínica odontológica na região central da cidade. Até o momento, mais de 50 vítimas foram identificadas, sendo a maioria idosos, e o prejuízo estimado já supera os R$ 200 mil.



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Segundo as investigações, o profissional utilizava os cartões bancários dos pacientes para realizar cobranças indevidas, incluindo valores duplicados ou triplicados, além de contratar empréstimos sem o conhecimento dos clientes. Em alguns relatos colhidos pela polícia, procedimentos odontológicos orçados originalmente em R$ 2 mil chegaram a gerar faturas superiores a R$ 50 mil.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a prática era sistemática. Quando os pacientes tentavam contestar as cobranças, não conseguiam o estorno e, em diversos relatos, sofriam novas taxações indevidas. O caso ganhou relevância após as denúncias, iniciadas em 2025, se intensificarem nas últimas semanas, culminando no pedido de prisão preventiva do dentista.

Em nota, a clínica odontológica informou que realiza uma apuração interna e colabora integralmente com as autoridades. A franqueadora da unidade também se manifestou, repudiando as práticas ilegais e destacando que poderá rescindir o contrato com a unidade investigada caso as irregularidades sejam confirmadas. A defesa do suspeito ainda não foi localizada. A Polícia Civil orienta que outros pacientes que suspeitem de irregularidades procurem a delegacia para formalizar a denúncia.

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Com informações do site GMC