Denarc e PCPR realizam operação com quatro mandados de prisão

Policiais Civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), deflagraram uma operação, na manhã desta terça-feira (5), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em Ibiporã e Londrina, no norte do Paraná.

Ao todo, são 10 mandados de busca e cinco de prisão em endereços ligados aos suspeitos. Até a publicação desta reportagem, apenas uma pessoa foi presa.

Conforme o delegado Adilson da Silva, presos da cadeia pública faziam a movimentação das drogas dentro e fora do presídio com apoio de outros traficantes.

"Os elementos presos estavam envolvidos com a movimentação do tráfico de drogas", disse.

A operação também foi realizada nos presídios e em terrenos próximos utilizados para guardar os entorpecentes.

Drogas vindas do MS:

As drogas vinham do Mato Grosso do Sul e eram levadas para região de Londrina fazer a distribuição e a venda por um casal suspeito.

"Esses investigados estavam envolvidos com outros aqui da região e presos da cadeia", falou.

Conforme o delegado, um dos suspeitos, que já havia preso, entregava e vendia drogas para outros estados.

