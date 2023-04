Denarc apreende quase duas toneladas de maconha no Paraná

Da Redação

O veículo foi abordado na BR-163

Na noite do último sábado (15), a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) do Paraná realizou a apreensão de quase duas toneladas de maconha, em Cascavel, Oeste do Estado. As drogas estavam sendo transportadas em meio aos grãos de soja, em um caminhão Scania 113.

A ação policial aconteceu após a equipe receber informações sobre uma carreta com placas de Mato Grosso do Sul que passaria em Cascavel, com destino ao estado do Rio Grande do Sul. Conforme a denúncia, o veículo estaria transportando entorpecentes.

Por volta das 21h40, o caminhão foi localizado trafegando pela BR-163. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Lindoeste fez a abordagem inicial. Realizada a inspeção, foram encontrados diversos fardos da droga em meio a carga de soja.

O motorista, um homem de 33 anos, transportava 1.910 quilos de maconha. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e segue preso.

