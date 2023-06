Delivery de droga: homem é preso em flagrante durante 'entrega' no PR

As drogas foram apreendidas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motoboy, de 25 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (14) enquanto realizava uma "entrega" nada convencional em Maringá, no Noroeste do Paraná. O jovem foi abordado pela Polícia Militar por volta das 21 horas no bairro Cidade Alta.

continua após publicidade

Durante a revista, os policiais encontraram diversas porções de Skunk, um tipo de maconha. O suspeito informou aos policiais que buscava drogas na região para entregar em uma residência da cidade de Sarandi.

- LEIA MAIS: Bebê de um ano é picado por escorpião amarelo em CMEI de Maringá

continua após publicidade

No imóvel indicado, os PMs localizaram uma grande quantidade de diversos entorpecentes. No total foram apreendidos 29 quilos de Skunk, 22 quilos de maconha, 10 gramas de cocaína, 65 gramas de MDMA e 145 comprimidos de ecstasy. Também foram apreendidos R$ 1.195 e 16 munições de calibre 9 milímetros.

Na residência um outro homem, de também 25 anos, foi preso junto com o motoboy. Os homens foram encaminhados para 9ª Subdivisão de Polícia de Maringá para os procedimentos cabíveis.





*Com informações GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News