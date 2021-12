Da Redação

Delegado paranaense faz aniversário e ganha charge especial

O delegado Matheus Laiola, da delegacia do Meio Ambiente, completa 39 anos nesta sexta-feira (24) e comemorou e suas redes sociais. Ele ganhou uma charge da artista curitibana Pryscila e recebeu felicidades de muitos de seus seguidores nas redes sociais.

“Que ano intenso foi este-ufa!! E hoje o finalizo com a sensação de dever cumprido, ao mesmo tempo que me sinto revigorado p/ todos os desafios que virão nesta nova fase - meus 39 anos. Gostaria de agradecer pelos presentes que vocês me dão diariamente, em forma de apoio”, disse Laiola, em seu perfil no Twitter.

Laiola é delegado da Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil do Paraná e é atuante nas redes. Constantemente coloca cenas do trabalho contra maus-tratos a animais. A última postagem foi nesta quinta-feira (23), quando ele resgatou um cão que havia sido vítima de abuso sexual por parte do tutor. “O Poder Judiciário concedeu liberdade para o suspeito sem necessidade de pagamento de fiança. O homem foi solto 2 dias depois de ser preso. Enquanto as leis forem frouxas, continuaremos enxugando gelo. Fizemos a nossa parte”, descreveu o delegado.

