Delegado Francischini critica o STF e elogia Flávio Bolsonaro; veja entrevista







O ex-deputado federal Fernando Francischini (PL) cumpriu agenda em Apucarana nesta sexta-feira (08). Em entrevista ao TNOnline, o pré-candidato a deputado federal pelo PL analisou o momento nacional, pontuando preocupações em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e demonstrando entusiasmo com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República.



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Ao abordar a defesa da liberdade de expressão, Delegado Francischini, como é conhecido, expressou insatisfação com decisões recentes do Judiciário. Para ele, o equilíbrio democrático passa por uma mobilização nas eleições majoritárias deste ano. "Hoje o Supremo tem censurado muitos jornalistas, ativistas, influenciadores e deputados. Infelizmente, isso não é democracia", afirmou. O delegado ressaltou que a escolha de novos parlamentares será fundamental no processo: "Por isso, a eleição do Senado é tão importante para termos dedicação em escolher nomes que possam fazer esse enfrentamento".

No âmbito do executivo federal, o pré-candidato consolidou seu apoio a Flávio Bolsonaro, traçando um perfil otimista sobre o senador. Francischini, que participou da coordenação da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, avaliou o filho do ex-presidente como um nome estratégico e ponderado.

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"A gente vê agora o Flávio como um Bolsonaro 2.0. É um Bolsonaro que tem os mesmos princípios e valores, mas é mais estadista, pensa melhor. Eu e o Bolsonaro somos do enfrentamento, da linha de frente. E o Flávio, como todo filho deve ser, é alguém que está mais preparado tecnicamente, que tem talvez menos rejeição, e que vai governar para todos caso eleito", destacou.





Deputado nos estúdios do TNOnline - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline Deputado nos estúdios do TNOnline - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline





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Retorno a Brasília e apoio a Moro

Além das pautas nacionais, Francischini abordou sua própria trajetória após o período em que esteve afastado. Ele confirmou seu projeto de retornar à Câmara Federal, defendendo que o eleitor priorize representantes com entregas reais à população em vez de focar apenas nas redes sociais. "É bonito ver um vídeo com engajamento no Instagram, no Facebook, mas as pessoas agora começam a olhar: que resultado ele trouxe na minha vida?", avaliou.

No Paraná, a prioridade do grupo é apoiar o ex-juiz Sérgio Moro para o Governo do Estado. Segundo Francischini, o foco é dar continuidade aos avanços locais aliados à pauta anticorrupção. "[Moro] é alguém que tem sensibilidade, que é muito correto, que é uma pessoa que já mostrou que o quesito honestidade nele, depois de ter comandado a Lava Jato, é algo primordial", concluiu.



