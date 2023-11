Delegado é preso com R$ 700 mil em produtos contrabandeados no PR

Um delegado da Polícia Civil do município de Alto Paraná, no Noroeste do Estado, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de quarta-feira (29) por contrabando. Humberto Emmanuel Rodrigues Braga foi abordado na PR-137, em Quarto Centenário, no centro-oeste do Paraná, com R$ 700 mil em produtos trazidos irregularmente do Paraguai.

A PRF informou que o delegado estava em uma caminhonete com 12 caixas com celulares e outros materiais eletrônicos.

Após consultar a placa, os policiais rodoviários descobriram que o veículo é uma viatura descaracterizada da própria Polícia Civil.

Um outro suspeito, que viajava com o delegado, também foi preso. Esse homem assumiu ser o dono da carga.

Segundo a PRF, o delegado revelou que pegou a viatura na frente da casa de outro delegado em Formosa do Oeste e levaria o veículo até Maringá.

Os dois presos foram levados para a Polícia Federal (PF) de Cascavel, no Oeste do Estado.

