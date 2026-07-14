Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
LONDRINA

Delegado da PF é detido no PR acusado de injúria racial e desacato a PMs

Suspeito teria ofendido funcionários de locadora de veículos e, minutos depois, hostilizado policiais militares em bloqueio de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 16:05:53 Editado em 14.07.2026, 16:05:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Delegado da PF é detido no PR acusado de injúria racial e desacato a PMs
Autor Foto: Ademir dos Santos/Ric RECORD

Um delegado da Polícia Federal foi detido na segunda-feira (13), em Londrina, no Norte do Paraná, sob as acusações de desacato contra policiais militares durante uma blitz de trânsito e de injúria racial contra funcionários negros de uma locadora de veículos.

O policial, que atua na corporação há cerca de 20 anos e está lotado na delegacia londrinense há 18 anos, foi conduzido ao distrito policial duas vezes no mesmo dia para prestar depoimento e acabou liberado. A Polícia Federal confirmou que já instaurou um procedimento preliminar para apurar administrativamente a conduta do servidor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Moradora inala fumaça tóxica ao tentar apagar incêndio causado por explosão de celular

A sequência de episódios que motivou a detenção do delegado teve início em uma empresa de locação de automóveis na cidade de Londrina. Segundo as investigações, o delegado demonstrou descontentamento com as condições do veículo locado e com o atendimento recebido, passando a proferir ofensas racistas contra os funcionários negros que o atendiam, atacando-os diretamente em decorrência da cor de suas peles.

A denúncia sobre o crime de injúria racial foi formalizada pelas vítimas logo após o tumulto, o que levou os policiais militares a conduzirem o delegado pela segunda vez ao distrito policial, pouco depois de ele ter sido ouvido e liberado pela primeira ocorrência daquela tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro incidente havia ocorrido minutos depois da confusão na locadora, por volta das 12h, quando o delegado se deparou com um bloqueio viário realizado pela Polícia Militar na Avenida Ayrton Senna. Irritado com a lentidão do tráfego provocada pela fiscalização, o suspeito, que estava acompanhado de sua mãe, passou a questionar de forma agressiva a legalidade da blitz e a idoneidade dos policiais de plantão.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, ao receber ordem para se identificar, ele se recusou a apresentar documentos ou sua credencial funcional sob a alegação de estar em período de férias, hostilizando verbalmente a equipe militar, o que motivou sua primeira condução por desacato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em depoimento oficial prestado às autoridades de segurança, o delegado negou ter questionado a legalidade da operação policial ou a competência dos militares de plantão, sustentando que apenas manifestou descontentamento com o congestionamento gerado pelo bloqueio viário. Em nota oficial enviada à imprensa, a defesa técnica declarou que os acontecimentos não ocorreram da maneira descrita pelas supostas vítimas e que a verdade será plenamente demonstrada no decorrer das investigações.

A representação jurídica do delegado pontuou ainda que chama a atenção a rapidez com que acusações sucessivas surgiram contra o cliente, assegurando que todos os detalhes serão devidamente esclarecidos no processo judicial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Blitz de trânsito delegado detido desacato injuria racial Londrina Polícia Federal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV