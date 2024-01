Delegacia Móvel e reforço policial levam segurança aos shows no verão

PCPR reforça atuação de polícia judiciária com Delegacia Móvel em shows no Verão Maior Paraná

PCPR reforça atuação de polícia judiciária com Delegacia Móvel em shows no Verão Maior Paraná

As Polícias Civil, Militar e Penal vão reforçar o policiamento na orla de Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral, nos dias de shows do Verão Maior Paraná, que iniciam nesta sexta-feira (12). Devido ao aumento significativo do fluxo de pessoas na região, as instituições disponibilizarão seus profissionais para atender o público durante os eventos.

A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) estará posicionada em Matinhos, atuando como um posto avançado da PCPR, proporcionando um ambiente propício para o registro de boletins de ocorrência, termos circunstanciados e demais atendimentos relacionados à polícia judiciária. Além disso, os policiais civis farão atendimentos como confecção de boletins de ocorrência, entrega de pulseiras de identificação para as crianças e orientações quanto às atribuições da polícia judiciária.

A unidade móvel funciona em um ônibus, com instalações modernas e equipamentos de última geração. Conta com internet 4G, sistema de câmeras de monitoramento, gerador de energia elétrica independente, computadores que permitem seis atendimentos simultâneos e acessibilidade para pessoas com limitações de locomoção.

Coordenador do Verão Maior a Paraná pela PCPR, o delegado Fábio Amaro reforça que equipes da Polícia Civil vão atender todos os shows. “Esse efetivo visa coibir a prática de delitos e também orientar a população a respeito de comportamentos que eles devem seguir em relação aos shows, para que possam aproveitar bem os eventos”, explica.

A Polícia Militar terá pontos de apoio nas entradas de acesso aos palcos. Equipes próximas a um caminhão vão fazer a distribuição de pulseirinhas de identificação para as crianças. Além disso, será reforçada a presença em locais estratégicos de Matinhos e Pontal do Paraná.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, explicou que as forças de segurança do Estado tiveram uma reunião preparatória com todos os órgãos do governo envolvidos no Verão Maior para acertar os detalhes da segurança durante os shows. “A Polícia Militar e todas as forças de segurança estão preparadas para que esses eventos transcorram da forma mais tranquila possível”, salienta.

Ele também destaca que as pessoas podem levar suas bebidas, mas que não será permitido o acesso de embalagens de vidro. O comandante também orienta os veranistas para que tomem cuidado com os celulares e pertences pessoais, já que haverá a concentração de um grande número de pessoas. “Teremos um policiamento adequado, que vai facilitar o convívio entre os veranistas. Mas é importante também orientar para que se evitem excessos e todo mundo possa aproveitar os shows da melhor forma possível”, ressalta.

A Polícia Penal vai integrar as operações de segurança com uma unidade móvel de monitoração eletrônica. É uma viatura totalmente adaptada para atendimentos fiscalizatórios e assistenciais a pessoas privadas de liberdade com monitoração eletrônica.

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site

