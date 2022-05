Delegação do Palmeiras é recebida por torcedores em Londrina

Da Redação

Na noite desta terça-feira (10), torcedores do Palmeiras recepcionaram a delegação do time em frente a um hotel de Londrina.

continua após publicidade .

A previsão de chegada do glorioso alviverde era às 19h30. Às 18h, já tinha gente reunida no local onde o verdão ficará hospedado.

Por volta 19h30, quando o ônibus estacionou em frente ao hotel, a emoção tomou conta. Um a um, os jogadores iam descendo e passando pela torcida.

continua após publicidade .

O Palmeira enfrenta o Juazeirense no Estádio do Café às 19h desta quarta-feira (11). A partida é válida pela 3ª etapa da Copa do Brasil.

Com informações da Tarobá News.