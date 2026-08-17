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Defesa do ex-jogador Jadson nega agressão à companheira e pede imparcialidade nas investigações

Ex-atleta foi preso em flagrante no dia 8 de agosto e solto no dia seguinte com imposição de medidas protetivas, sem necessidade de fiança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Defesa do ex-jogador Jadson nega agressão à companheira e pede imparcialidade nas investigações
Autor Foto: Reprodução/Instagram @magicjadson

A defesa do ex-jogador de futebol Jadson, de 42 anos, manifestou-se publicamente nesta segunda-feira (17) para negar as acusações de violência doméstica que resultaram na prisão em flagrante do ex-atleta no último dia 8 de agosto, na cidade de Cambé. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a advogada Cristiane Stallbaum de Liz afirmou que o cliente rejeita a autoria de qualquer agressão física contra a companheira e pede que o caso seja conduzido com imparcialidade pelas autoridades.

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Segundo a representante jurídica, desde o início das tratativas, o ex-jogador assegura não ter cometido os atos relatados na denúncia. A advogada enfatizou que a equipe de defesa compreende a gravidade de ocorrências dessa natureza e não tem a intenção de expor a mulher envolvida no caso. No entanto, Cristiane ressaltou que uma acusação formal não pode ser tratada como uma condenação antecipada, argumentando que existem versões divergentes sobre o episódio e provas que ainda precisam ser devidamente periciadas e analisadas no decorrer do inquérito policial.

Ao detalhar a situação legal de Jadson, a defensora lembrou que ele é réu primário e não possui qualquer registro criminal ou histórico de comportamento violento. O ex-atleta, que é natural de Londrina e acumula passagens marcantes por clubes como Athletico Paranaense, São Paulo e Corinthians, deixou a prisão no dia 9 de agosto. A soltura foi determinada pela juíza Karin Feuerharmel Giuseppin, após o entendimento conjunto com o Ministério Público (MPPR) de que não havia fundamentos para a manutenção de uma prisão preventiva. A liberdade provisória foi concedida sem o arbitramento de fiança, condicionada apenas ao cumprimento rigoroso de medidas protetivas de urgência.

A orientação da equipe jurídica é para que o desenrolar do caso seja acompanhado com cautela pela opinião pública até o encerramento das investigações. A advogada garantiu que todas as evidências e argumentos favoráveis ao ex-jogador serão apresentados diretamente nos autos do processo e que Jadson se compromete a cumprir todas as determinações estipuladas pela Justiça enquanto os fatos são esclarecidos.

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