Defesa Civil Estadual abre inscrição para nova turma de formação de voluntários

A Defesa Civil Estadual está com inscrições abertas para a segunda turma de formação de voluntários de 2026. Podem participar moradores do Paraná ou de outros estados, maiores de 18 anos, dispostos a atuar em desastres. O curso é gratuito e online, com 30 horas de capacitação. A inscrição pode ser feita até 30 de setembro no site Defesa Civil.

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A iniciativa amplia a capacidade de resposta do Paraná em situações críticas e fortalece uma rede de apoio ligada à Defesa Civil Estadual no auxílio em diferentes cenários. O conteúdo online, com aulas gravadas e apostilas em PDF, poderá ser acessado a partir de 1º de outubro.

A formação da Escola de Defesa Civil, com apoio da Escola de Gestão, é composta por sete módulos que visam preparar cidadãos interessados em atuar em funções ligadas à logística humanitária, comunicação, noções de primeiros socorros, saúde animal e combate a incêndio florestal. Também serão abordados conceitos básicos de Defesa Civil, legislação nacional e estadual, gestão de risco e Sistema de Comando de Incidentes (SCI).

A progressão dos módulos acontece mediante aprovação nas avaliações ao final de cada tema. Quem concluir todas as etapas recebe um certificado e poderá ser acionado em caso de necessidade.

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ATUAÇÃO - As atividades de logística englobam o recebimento, organização e entrega de donativos, auxílio no transporte, organização e atendimento nos abrigos e distribuição de alimentos. Candidatos com perfil e formação específica ainda podem participar em outras três áreas, através das Rede Estadual de Radioamadores (REER), da Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastre (Remad) e do Programa de Prevenção a Incêndios na Natureza (Previna).

BANCO DE VOLUNTÁRIOS – O participante do curso que concluir a formação será incluído na Plataforma de Voluntários. Aqueles que já estiverem cadastrados nela permanecerão ativos no banco de voluntários. Em caso de necessidade, os voluntários podem ser acionados através de contato por e-mail ou mensagem de SMS, e a mobilização ocorrerá, preferencialmente, conforme o município ou a região de residência.