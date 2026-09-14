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FORTES CHUVAS

Defesa Civil envia ajuda humanitária para quatro cidades impactadas por temporais

Nos últimos dias, 71 municípios registraram ocorrências em razão das fortes chuvas que atingiram o Paraná

Escrito por Da Redação
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Defesa Civil envia ajuda humanitária para quatro cidades impactadas por temporais
Autor Municípios paranaenses foram afetados por temporais no fim de semana - Foto: Defesa Civil

Ao longo desta segunda-feira (14), a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) vai enviar quatro caminhões-baú e duas carretas com itens de ajuda humanitária a pedido dos municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia, que já têm decretos de Situação de Emergência publicados em razão dos danos provocados pelos temporais que atingiram o Paraná nos últimos dias. Além destes, a Prefeitura de União da Vitória também publicou o decreto no Diário Oficial. Setenta e uma cidades registraram ocorrências associadas aos eventos climáticos que ocorreram no Estado desde a última quarta (9).

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Uma das situações mais críticas é em União da Vitória, no Sul do Estado. Na manhã desta segunda-feira, o Rio Iguaçu chegou a 6,27m de altura, afetando 522 residências, boa parte no bairro Cidade Jardim. Sob a coordenação da Cedec, no fim da tarde de domingo foi aberto o oitavo abrigo para receber parte dos mais de 300 moradores desabrigados.

A prefeitura também organizou um espaço para acomodar animais domésticos. Cães e gatos das famílias desalojadas foram encaminhados para um barracão. Também está sendo preparado um abrigo para acolher criações de galinhas das famílias atingidas pelas cheias.

APOIO - Os quatro municípios que recebem apoio da Defesa Civil registraram ocorrências na quinta-feira (10). Dois Vizinhos, no Sudoeste, contabilizou estragos na cobertura de 1.214 residências após uma chuva de granizo. A pedido da prefeitura serão destinados 150 colchões, 150 kits dormitório, 600 cestas básicas, 150 kits de limpeza, 150 kits de higiene. Em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, 60 residências ficaram danificadas após a passagem de um tornado na área rural. Foram encaminhadas 60 cestas básicas, 150 kits de limpeza, 150 kits de higiene e 150 colchões.

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Já Ramilândia, no Oeste, teve 136 residências atingidas por um vendaval e vai receber 100 colchões, 100 kits dormitório, 140 cestas básicas, 100 kits de limpeza, 100 kits de higiene. Também serão destinados 100 colchões e 100 kits dormitório para Matelândia no Oeste, após a passagem de um vendaval que comprometeu parcialmente 136 residências.

Para as cidades em que houve imóveis com a cobertura danificada também foram encaminhadas telhas.

DECRETOS - Os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Wenceslau Braz, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia e União da Vitória aguardam a homologação do Estado. A Defesa Civil Estadual auxilia ainda os municípios de Cerro Azul e Adrianópolis no processo de homologação sumária devido aos danos registrados nestes locais e ainda em processo de levantamento.

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ajuda humanitária Defesa Civil DESASTRE NATURAL Emergência paraná solidariedade temporal
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