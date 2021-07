Defesa Civil emite nota sobre massa de ar polar no Paraná

Da Redação

Na próxima semana uma massa de ar polar trará temperaturas mais baixas no PR

Sobre as informações veiculadas recentemente em relação a uma massa de ar polar com temperaturas extremamente baixas, A Defesa Civil esclarece o que segue:

“As informações trazem dados de previsões baseadas em modelos matemáticos que refletem as temperaturas em altitudes de aproximadamente 1.500 metros. Ressalta-se o fato que em grandes altitudes as temperaturas são mais baixas, sendo que mais próximo à superfície não se traduzem no mesmo valor.

Nesse contexto cabe informar à população que teremos uma massa de ar polar entrando no Estado, trazendo temperaturas mais baixas. Entretanto, por mais que a temperatura caia, não deve permanecer dentro dos padrões típicos de inverno do Sul do país. Isso quer dizer que os invernos não tão frios que tivemos recentemente refletem padrão atípico para o inverno de nossa região.

Mesmo assim a Defesa Civil Estadual permanece atento e monitorando esses possíveis eventos severos a fim de avisar e apoiar a população do Estado”

Com informações da AEN