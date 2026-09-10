Defesa Civil emite alerta de "grande perigo" para tornados e tempestades em todo o Paraná

A Defesa Civil do Paraná emitiu, nesta quinta-feira (10), um alerta vermelho indicando o risco de tornados e tempestades severas para o estado. A advertência, que também engloba partes de São Paulo e Santa Catarina, aponta para a possibilidade de eventos climáticos extremos entre hoje e sexta-feira (11). Durante esta quinta-feira, todo o território paranaense permanece sob risco alto a muito alto para a ocorrência de temporais, vendavais e queda de granizo. Segundo os monitoramentos meteorológicos, a situação climática deve se intensificar na sexta-feira, com a previsão de grandes acumulados de chuva em diversas regiões.

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Em comunicados divulgados à população, a Defesa Civil destacou a possibilidade de chuvas potencialmente intensas em curtos períodos de tempo, acompanhadas de rajadas de vento e granizo pontual. O alerta foca, de forma especial, nas regiões Centro Ocidental, Oeste, Sudoeste e Noroeste do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou o aviso e mantém, até o final desta quinta-feira, um alerta com grau de severidade classificado como de grande perigo. O órgão federal adverte para o alto risco de danos em edificações, cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos severos no transporte rodoviário.

O cenário de instabilidade já vinha dando sinais nos dias anteriores. Entre quarta e quinta-feira, o estado registrou ocorrências pontuais causadas pelo mau tempo, incluindo quedas de árvores, enxurradas e precipitação de granizo. Diante do quadro atual, o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) mantém o monitoramento contínuo das condições meteorológicas. Paralelamente, os núcleos de atuação regional da Defesa Civil seguem orientando os municípios a permanecerem em estado de atenção, garantindo a rápida mobilização de recursos humanos e logísticos caso haja necessidade de atendimento emergencial à população.