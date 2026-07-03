Defesa Civil do PR envia mais ajuda para municípios atingidos por temporais

A Defesa Civil Estadual preparou uma força-tarefa para atender os pedidos de ajuda humanitária para os municípios afetados pelas fortes tempestades com vendaval e granizo que se formaram no Paraná na última semana. De acordo com os dados do Sistema Informatizado de Defesa Civil (SISDC), 29 municípios contabilizaram prejuízos. Os municípios de Marquinho, Candói, Goioxim e Turvo tiveram o decreto de Situação de Emergência homologado pelo Estado.

“Desde as primeiras ocorrências no fim de semana passado as equipes dos Núcleos de Atuação Regional (NAR) estão mobilizadas para prestar assistência e orientação técnicas aos municípios.Tivemos tempestades muito fortes, inclusive com registro de tornado que causaram danos em grandes áreas, com muitas pessoas desalojadas e até desabrigadas. Agora concentramos os esforços para destinar os itens essenciais para assegurar as condições mínimas para o restabelecimento da normalidade”, detalha o coronel Fernando Schunig, coordenador estadual da Defesa Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: PCPR cumpre 36 mandados contra esquema de tráfico que movimentou R$ 1 mi no PR

Situações com queda de granizo e vendavais afetaram mais de 7,3 mil pessoas nas regiões Centro-Sul e Sul. Na manhã desta sexta-feira (3) três caminhões partiram da central logística em Curitiba com material de apoio para Goioxin e Candói.

Para Candói, também no Centro-Sul, foram enviadas 300 cestas básicas, 300 colchões, 300 kits dormitório, 300 kits de higiene e 5.200 telhas. No início da semana o município contabilizava 50 pessoas abrigadas num ginásio, Segundo Thainá Matos de Souza, Secretária de Assistência Social, Mulher e Família esse número reduziu para 15 pessoas nesta sexta-feira. Seis localidades foram atingidas, com 90 casas danificadas, 840 pessoas afetadas e 200 desalojadas. “Estamos reconstruindo as casas aos poucos, a nossa prioridade no momento são as famílias com pessoas idosas, com deficiência ou com crianças. Recebemos doações de voluntários, mas os colchões e alimentos para cesta básica já acabaram. Esse auxílio que está chegando vai ajudar bastante”, completa Thainá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

“Estamos preparados para casos como este. Há dois dias mandamos material para atender Turvo, agora ajudamos Candói e General Carneiro e sábado vamos destinar mais 2.600 telhas para General Carneiro, na região Sul. Marquinho também está finalizando o pedido que será enviado ainda neste fim de semana”, explica o coordenador estadual.RES

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRANIZO E VENDAVAL - A região Centro-Sul foi a mais atingida, houve registro de granizo em Candói, Cascavel, Foz do Jordão, General Carneiro, Goioxim, Guarapuava, Iguatu, Marquinho, Ponta Grossa, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Salto do Lontra, São Miguel do Iguaçu, Turvo. Os municípios de Araucária, Boa Vista da Aparecida, Guarapuava, Lapa e Quedas do Iguaçu tiveram pontos com alagamento. Vendavais causaram estragos em Barracão, Catanduvas, Laranjeiras do Sul, Roncador, Santa Lúcia, Turvo. Já Guaraniaçu, Prudentópolis, Três Barras do Paraná e Ubiratã registraram fortes enxurradas; em Barracão e Chopinzinho houve deslizamentos de terra e um tornado, escada F2, foi confirmado pelo Simepar em Reserva.