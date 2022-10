Defesa Civil do Paraná envia ajuda para famílias atingidas pela chuva

Da Redação

Defesa Civil envia itens de apoio para famílias atingidas por temporais no Sudoeste.

A Defesa Civil do Paraná está entregando itens de ajuda humanitária à região Sudoeste, castigada pela chuva dos últimos dias. Os colchões, cobertores e kits de roupa de cama, higiene e limpeza foram distribuídos nas cidades de Francisco Beltrão e Pato Branco, duas das mais afetadas pelas enxurradas e alagamentos. Os materiais estão atendendo as pessoas mais afetadas.

Até o momento, as chuvas fizeram com que mais de 1.400 pessoas tivessem que deixar suas casas. Destas, 151 foram para abrigos montados pelas prefeituras das duas cidades. Em Francisco Beltrão, cerca de 2 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas chuvas, com 280 casas danificadas e uma que foi levada em uma enxurrada. Em Pato Branco são 50 casas danificadas.

O diversas inundações, alagamentos e deslizamentos foram provocados pelo volume inesperado de chuva. De acordo com o Simepar, em Francisco Beltrão e Pato Branco as chuvas de outubro já ultrapassaram a média histórica do mês. Em Francisco Beltrão já são 287,6 mm em 11 dias, frente a uma média de 229 mm, e em Pato Branco as precipitações atingiram 263,2 mm (média de 233 mm).

Foi necessária a mobilização conjunta de diversas instituições para o atendimento na região. A Defesa Civil do Estado continua monitorando a localidade com o auxílio do Simepar. Os rios da região, como o Marrecas, começaram a baixar o nível, mas ainda há previsão de chuva para os próximos dias e o monitoramento continua mobilizando diversas equipes.

Neste momento, equipes da Defesa Civil Estadual já estão na região acompanhando os trabalhos para dar todo o suporte técnico e documental.

