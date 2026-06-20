Defesa Civil desliga sistema de alerta após disparo de mensagem falsa na madrugada

O sistema Defesa Civil Alerta foi retirado do ar na madrugada deste sábado após sofrer um acesso remoto não autorizado, com forte suspeita de ataque hacker. A invasão resultou no disparo de um falso alerta de emergência que assustou moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Distrito Federal por volta de 1h25. Os celulares dessas regiões emitiram um aviso sonoro extremo acompanhado apenas pela palavra "misantropia", termo que significa aversão ou desconfiança pela humanidade e pela sociedade.

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Diante do incidente, a Defesa Civil Nacional desligou a plataforma à 1h30 para conter o avanço do ataque e informou que o serviço só será restabelecido quando todas as condições de segurança estiverem totalmente garantidas. Para identificar a autoria do disparo ilegal, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil confirmou que vai acionar a Polícia Federal para investigar o caso.

O envio da mensagem ocorreu por meio do sistema Cell Broadcast, uma ferramenta tecnológica utilizada para transmitir avisos emergenciais diretamente na tela dos aparelhos celulares, sem a necessidade de cadastro prévio, geralmente usada para reportar desastres climáticos iminentes. No entanto, o texto que despertou os moradores não trazia qualquer menção a chuvas fortes, alagamentos ou riscos reais à população.

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As defesas civis dos estados afetados se manifestaram rapidamente para acalmar a população e negar a autoria do comunicado. A Defesa Civil do Paraná informou que acionou imediatamente o órgão nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para apurar o ocorrido.

Já a Defesa Civil de São Paulo comunicou que a plataforma estadual foi desabilitada temporariamente até o esclarecimento total dos fatos, enquanto a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro reforçou que não havia qualquer situação de risco por desastre natural que justificasse a emissão de um alerta na região fluminense.