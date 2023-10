Defensoria Pública do PR abre concurso; salários passam dos R$ 6,3 mil

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) lançou o 3º edital do concurso público para servidores. As vagas são destinadas para nível médio e superior, e os salários passam de R$ 6,3 mil. Os interessados têm até o dia 16 de novembro para se inscreverem pelo site do Instituto Consulplan (clique aqui).

As provas serão realizadas nas cidades de Curitiba, Cascavel e Londrina no dia 14 de janeiro de 2024. Para a inscrição é cobrada uma taxa de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 100,00 para as de nível superior. As vagas são destinadas as áreas de Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Informática, Psicologia, Serviço Social e Administração.

Veja quantidade de vagas por cargo:



Administração - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Contabilidade - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Direito - 1 vaga e 200 vagas de cadastro reserva;

Economia - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Engenharia - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Estatística - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Informática - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Psicologia - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Serviço Social - 1 vaga e 50 vagas de cadastro reserva;

Técnico administrativo - 1 vaga e 100 vagas de cadastro reserva.

Os candidatos devem passar por duas etapas: a prova objetiva e apresentação de títulos. Na prova objetiva serão cobradas questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores da DPE-PR, conteúdos de Direito Administrativo e Constitucional e conhecimentos gerais.

Confira o edital completo aqui.

