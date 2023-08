Defensoria Pública do Paraná abre PSS para assistentes jurídicos

A Defensoria Pública do Estado do Paraná está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado (PSS) com cinco vagas temporárias para assistente jurídico na área de Direito Processual Penal e de Execução Penal.

continua após publicidade

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 14h00 do dia 18 de agosto mediante preenchimento de um formulário on-line disponibilizado pela DPE-PR.

O salário bruto é de R$ 2.738,63 com auxílio-alimentação de R$ 1.083,33, vale-transporte de R$ 528 e Gratificação de Atividade Intramuros (GADI) no valor de R$ 893,16. Confira o edital.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Cambira abre processo seletivo para Psicóloga e Assistente Social

Para concorrer, é necessário ter formação em Direito e passar por três etapas de seleção, de caráter eliminatório e classificatório. É possível se candidatar a mais de uma vaga para atuar entre as cidades de Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaíra, Londrina e Maringá. A jornada semanal de trabalho é de 35 horas, e o edital prevê vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras.

Os assistentes jurídicos integrarão equipes multidisciplinares, coordenadas por defensores públicos vinculados ao Núcleo de Política Criminal e Execução Penal (NUPEP), e terão como responsabilidade promover assistência jurídica e social através de atendimentos presenciais a pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos prisionais, além de promover educação em direitos para a população prisional e seus familiares.

Siga o TNOnline no Google News