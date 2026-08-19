Defensoria mobiliza força-tarefa para atender familiares de vítimas de tragédia no PR

Uma equipe multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado do Paraná foi destacada em caráter de urgência para o município de Ponta Grossa. A missão é prestar assistência jurídica, psicológica e orientações aos familiares das vítimas fatais do grave acidente de trânsito ocorrido na região de Ipiranga, na BR-373. A colisão matou 23 pessoas e deixou outras cinco feridas.

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Os defensores e técnicos atuam no suporte direto sobre os procedimentos legais para a liberação dos corpos, que estão sendo encaminhados para a Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) de Ponta Grossa, localizada anexa ao Campus Uvaranas da UEPG (situada à Rua Prof. Gabriel de Paula Machado, 345). A equipe auxilia na conferência de documentos, no direcionamento para a liberação dos corpos e na emissão ágil das certidões de óbito.

Além de esclarecer dúvidas sobre os prazos e métodos de identificação adotados pela Polícia Científica, a instituição orienta sobre questões relacionadas ao traslado e demais providências jurídicas imediatas. A atuação busca desburocratizar o acesso às informações e garantir os direitos das famílias em um momento de extrema vulnerabilidade. A Defensoria também irá dar suporte jurídico às famílias das cinco vítimas que estão sendo atendidas nos hospitais da cidade.

Os parentes que necessitarem de apoio podem procurar o atendimento presencial montado próximo à UETC de Ponta Grossa ou entrar em contato pelos canais oficiais da Defensoria Pública do Paraná via WhatsApp: (41) 98879-0043.

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"A Defensoria lamenta profundamente a tragédia e manifesta a solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e às pessoas que ficaram feridas", diz o órgão.